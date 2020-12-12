مباراة نارية..ديربي العاصمة قد يشعل صراع الليغا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 5 دقائق

مواجهة نارية بين قطبي مدريد في الليعا

في ديربي يعد من أشهر الديربيات على مسوى العالم ، يستعد قطبا العاصمة ، أتلتيكو مدريد وريال مدريد لخوض مباراة ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري الأسباني .

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الجمعة، إن جاره أتليتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الليغا الإسباني هذا الموسم، قبل ديربي مدريد السبت.

ويتصدر أتليتيكو مدريد المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.

وقبل مباراة القمة، يتفوق أتليتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على الريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة. وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتليتيكو بقيادة المدرب دييغو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ونقلت رويترز عن زيدان قوله في مؤتمر صحفي عشية الكلاسيكو “بالطبع. بات من أبرز المرشحين”.

وتابع “يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوريويقدم مستويات رائعة. نعرفهم جيدا.

وأضاف المدرب الفرنسي “نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة. فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية”.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط أتليتيكو ماركوس يورينتي.

وتخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من قطاع الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019.

وقال زيدان “لا يدهشني الأداء الذي يقدمه فهو لاعب من طراز رفيع، ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائما انه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه”.

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار الأربعاء، بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ، أن لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي والظهير داني كارباخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكايوفيتش وماريانو دياز ،إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديجارد.