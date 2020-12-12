عائلة كارداشيان تعود للتلفزيون باتفاق جديد في هذا الموعد

السبت 12 ديسمبر 2020

تتجه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التلفزيون، رغم إعلانها في وقت سابق هذا العام أنها ستنهي برنامجا لتلفزيون الواقع حقق لها شهرة كبيرة.



وأعلنت خدمة البث هولو، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان ومع والدتهن كريس جينر وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينر.

وقالت هولو إنه بموجب الاتفاق ستعد النساء محتوى جديدا سيبث من خلال تلفزيون هولو المملوك لديزني في الولايات المتحدة وعدة دول في الخارج من خلال شبكة ستار، بحسب "رويترز".

ولم تذكر هولو ما إذا كانت نساء كارداشيان، اللاتي لديهن ملايين المتابعين على أنستقرام وتويتر، سيظهرن على الشاشة ولم تقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته عدة سنوات.

وقالت هولو إنه من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.

وجاءت الأنباء بعد 3 أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنجلوس أنها ستنهي برنامج "كيبينج أب ويذ ذا كارديشيانز"، الذي ظل يذاع لمدة 14 عاما على شبكة (إن. بي. سي)، في 2021.