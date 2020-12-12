نهى صالح تشارك فى فيلم "ليلة العيد" مع يسرا وغادة عادل وسميحة أيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة نهى صالح فى بطولة فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث انضمت إلى فريق العمل مؤخراً الذى يضم عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وغادة عادل وسميحة أيوب وريهام عبد الغفور وصابرين وسيد رجب ومحمد لطفى جارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة.



نهى صالح

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ويعد فيلم "ليلة العيد" العمل الرابع الذى يجمع نهى صالح بالمخرج سامح عبد العزيز بعدما شاركت معه فى مسلسلى "رمضان كريم" بطولة روبى وشريف سلامة وسيد رجب ونجلاء بدر وسهر الصايغ وريهام عبد الغفور، و"أرض النفاق" بطولة محمد هنيدى وهنا شيحة ودلال عبد العزيز ومحمود حافظ وسلوى محمد على، وفيلم "سوق الجمعة".



نهى صالح مع المخرج سامح عبد العزيز

يذكر أن أخر أعمال نهى صالح مشاركتها في حلقات مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى في شهر رمضان الماضى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، أما آخر مشاركاتها السينمائية كانت في فيلم "سوق الجمعة" مع عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور وصبرى فواز ونسرين أمين وسهر الصايغ وأحمد فتحى.