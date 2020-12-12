شكرا لقرائتكم خبر عن لى لى كولينز تتنزه فى بيفرلى هيلز وحقيبتها تخطف أنظار عشاق الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية لى لى كولينز قررت أن تخصص بعض الوقت لنفسها من أجل الاستمتاع بوقتها بمفردها، والتقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكولينز البالغة من العمر 31 عاما خلال تجولها فى أحد شوارع بفيرلى هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت لى لى كولينز بإطلالة " كاجوال " مميزة ، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الأزرق إضافة إلى حذاء رياضى باللون الأبيض و لمحاربة الطقس البارد اختارت ارتداء "جاكت " طويل باللون البنى .

اختارت النجمة الشهيرة حقيبتها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Celine " ، بينما وصل سعرها الى 2500 جنية إسترلينى .

وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب الكثير من نجوم العالم خلال الفترة الماضية ، قررت النجمة الشهيرة أن تحافظ على صحتها ومن حولها فظهرت لى لى كولينز بالصور وهى ترتدى قناعا طبيا.

يذكر أن لى لى كولينز قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Rules Don't Apply " و " Okja " و " Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile " ، و غيرها.