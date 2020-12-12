محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفلت الممثلة ميار الغيطي، مساء يوم الجمعة، بزفافها على شريف العلمي، في أحد فنادق مدينة الجونة.
وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الزفاف ترقص خلاله على مهرجان "أخواتي" بصحبة الراقصة البرازيلية لورديانا والتي أحيّت الحفل.
واحتفل الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، في 28 نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي.
واحتفلت ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر رقص ميار الغيطي في حفل زفافها مع لورديانا على مهرجان "أخواتي" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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