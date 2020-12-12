ميار الغيطي تحتفل بزفافها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الممثلة ميار الغيطي، مساء يوم الجمعة، بزفافها على شريف العلمي، في أحد فنادق مدينة الجونة.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، صور وفيديوهات من حفل الزفاف.

واحتفل الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، في 28 نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي.

ونشر الداعية مظهر شاهين آنذاك صور من عقد الزواج، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ محمد الغيطي، على الأستاذ شريف العلمي، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".