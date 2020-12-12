تراند اليوم : لأول مرة.. حسين فهمي يعترف بحبه لنجلاء فتحي

توك شو

أطلق الفنان حسين فهمي، زغرودة على الهواء خلال لقائه بأبلة فاهيتا ببرنامج “الدوبلكس” المذاع على قناة “أون إي” وذلك كعقاب له لنفيه عدم سرقة أي أشياء من الفنادق التي تواجد فيها.

وتناول حسين فهمي “الكبة النيئة” لعدم إجابته عن سؤال أفضل زوجة تزوجها، كما وضع مانيكير على أظافره لأنه رفض الإجابة على سؤال مَن مِن الممثلات تستحق التمثيل في فترة السبعينيات.

وتابع: “الممثلة اللى كنت بحبها كانت نجلاء فتحي بس مكنش ينفع أتجوزها”.

وقام حسين فهمي بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد بعد اعتذاره عن إعلان أسماء نجمات تعرضن للتشويه بسبب عمليات التجميل، قائلًا: “هما كتير بس مش هقول”.

كما قام حسين فهمي بمضغ اللبان لعدم إجابته عن سؤال الفنانة التي كانت رائحة فمها كريهة.



