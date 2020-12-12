موجز الخليج 365 الاقتصادي.. أردوغان يتجرع سمه وقطر تستعبد العمال

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يترنح اقتصاد تركيا بين مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والمالية المحلية، وعقوبات على أنقرة من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي.

يتقاضى جيش من العمال المهاجرين 82 بنسًا فقط في الساعة لبناء الملاعب في قطر استعدادًا لكأس العالم 2022.

طرح بنك التنمية الآسيوي برنامجا بقيمة 9 مليارات دولار لمساعدة دول آسيا والمحيط الهادئ على شراء وتوزيع لقاح كورونا.



بدأت خسائر بريطانيا الاقتصادية في الظهور بعد تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن فرص عدم التوصل لاتفاق بريكست "مرجحة جدا".

قطعت السلطات التركية التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن أكثر من 3 ملايين مشترك لعجزهم عن سداد قيم الفواتير المستحقة عليهم.

تمسكت أسعار الذهب في مصر بالمنحنى الصاعد الذي حققته، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.



أضحى العالم مقسما بحكم الأمر الواقع إلى دول فقيرة متأخرة وأخرى غنية متقدمة، لكن دولا بعينها رفضت واقعها الأليم وغيرت مصيرها بمعجزة.

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز في ليبيا ربط حقل الاستقلال على الإنتاج بطاقة 6 ملايين قدم مكعب بوميا.

تراجعت الأسهم الاوروبية، في جلسة الجمعة، لتنتهي أسبوعا محموما على انخفاض بعد تعثر محادثات بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الجمعة، بعد انخفاض معنويات المستثمرين بسبب ضبابية التحفيز المالي، وتداعيات جائحة كورونا.