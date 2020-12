"ديزني" تعلن عن فيلم جديد من سلسلة "حرب النجوم" بعنوان "Rogue Squadron"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لوس انجليس: أعلنت ديزني الخميس عن فيلم جديد تدور أحداثه في إطار عالم "حرب النجوم" بعنوان "Rogue Squadron"، ومن المقرر عرضه في أواخر سنة 2023 ، وتتولى إخراجه الأميركية باتي جينكينز.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في "مستقبل المجرة"، ويضمّ "جيلاً جديداً من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم"، على ما كشفت كاثلين كينيدي ، رئيسة شركة "لوكاس فيلم" التي أطلقت ملحمة "ستار وورز" الشهيرةعام 1977 واستحوذت عليها ديزني.

وقالت كينيدي خلال عرض تقديمي افتراضي لمستثمري مجموعة ديزني إن باتي جينكينز التي سيصدر فيلمها "ووندر وومن 1984" في نهاية الشهر الجاري، ستكون أول امرأة تتولى إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلسلة "حرب النجوم"، على أن "يُعرض في صالات السينما في عيد الميلاد سنة 2023".

كذلك أعلنت كينيدي عن عدد من المسلسلات الجديدة التي تدور في أجواء "حرب النجوم"، منها مسلسلان متفرعان من مسلسل "The Mandalorian"، وواحد يكرّس عودة شخصية لاندو كالريسيان الشهيرة.

وتؤدي الممثلة روزاريو داوسون دور فارسة الجيداي أهسوكا تانو التي ظهرت للتو في الموسم الثاني من "The Mandalorian" وبالتالي ستخوض مغامراتها الخاصة على "ديزني بلاس"، منصة البث الدفقي التابعة للمجموعة.

أما المسلسل الآخر الذي ألّفه جون فافرو وديف فيلوني ، مؤلفا "The Mandalorian"، سيكون بعنوان "Rangers of the New Republic"، وستدور أحداثه خلال الحقبة إياها.

ويتناول "لاندو" مغامرات الشخصية المرحة والثرثارة التي تحمل الاسم نفسه واشتهرت من خلال ثلاثية "حرب النجوم" الأولى ، وسيتولى إخراجه جاستن سيمين ، مبتكر سلسلة "Dear White People".

أما المسلسل المتفرع من فيلم "Rogue one" ، فسيطلق عليه عنوان "أندور" وقد بدأ إنتاجه للتو في لندن ، على ما أعلن باسم "ديزني" الممثل دييغو لونا الذي يؤدي دور البطولة فيه.

وفي مسلسل "أوبي وان كينوبي" الذي يتوقع أن يبدأ تصويره في مارس المقبل، يعود هايدن كريستنسن في دور دارث فيدر إلى جانب إيوان ماكغريغور، بعدما كان أدى دور الشاب أنكين سكايووكر في الثلاثية الثانية.

وتتولى ليسلي هيدلاند إخراج مسلسل آخر بعنوان "ذي أكولايت" ("راشن دول").

وكان مدير التوزيع في ديزني كريم دانيال كشف أن شركة الترفيه العملاقة تعتزم إنتاج عشرة مسلسلات تنتمي إلى عالم "ستار وورز"، ومثلها من المسلسلات التي تجري في جو أبطال مارفل الخارقين، ناهيك عن 15 من مسلسلات "ديزني" وعدد من الأفلام الروائية "خلال السنوات القليلة المقبلة".