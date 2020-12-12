شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى يكشف لتليفزيون الخليج 365 مسلسه الجديد "THE One" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أمير المصرى خلال لقاءه فى تلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى وذلك بعد فوز فيلم LIMBO بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42 والتى أعلنت يوم الخميس الماضى ، عن جديده خلال الفترة القادمة حيث قال: أشارك فى مسلسل فى نتفليكس أسمه " THE ONE" وسيذاع فى العام القادم ، ويعتبرهذا المسلسل هو أول بطولة درامية لى فى بريطانيا ، وأقدم فيه دور شخص يدعى " بن "والقصة تدور حول الحب والعلوم وهل من الممكن أن يجتمعوا سويا ، كما سأشارك فى فيلم مع بطل فيلم حرب النجوم وسيتم تصويره فى ليفربول خلال الفترة القادمة .

ويذكر أن فيلم limbo قد عرض للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مهرجان القاهرة، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه..

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.