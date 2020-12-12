شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي برسالة وصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي، اليوم السبت، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده، معلقة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".



ياسمين عبدالعزيز عبر انستجرام

من جانبها، شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من احتفال زوجته بعيد ميلاده، معلقا :"شكرا حبيبتي.. بحبك"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.



الاحتفال بعيد ميلاد أحمد العوضي



العوضي عبر انستجرام

من ناحية أخرى، يستعد صناع مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، للتحضيرات الأولية للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.



أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ويعقد مخرج العمل مصطفى فكرى جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى المنتجة للعمل، بالإضافة لبطلي المسلسل والمؤلف عمرو محود ياسين، للوقوف على التفاصيل المبدئية ، فضلاً عن التحضير للشخصيات الرئيسية والثانوية ، كما تجرى الشركة حاليًا إبرام باقى التعاقدات من أجل البدء في تصوير المسلسل فور الانتهاء من كل التفاصيل .

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل ونحب تانى ليه، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى.

كما قدم أحمد العوضى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الارهابى هشام عشماوى"، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى.



العوضي مع ياسمين عبدالعزيز



العوضي يقبل زوجته ياسمين عبدالعزيز



الفنان أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز



النجم أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز