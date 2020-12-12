شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: أنا خجول جدا وأول بنت عاكستها مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم سمير غانم إنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً، وأكد أنه خجول جداً والوحيدة الذى وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: "إنتى زى القمر وردت ميرسى الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.





وأكد سمير غانم أن أرقام البنات كانت أكتر من أرقام الولاد، لافتاً إلى أن البنت الوحيدة الذى كان يحفظ رقمها أيام الجامعة كانت في كلية حقوق مضيفا: "وكنت دايما بروح الكلية عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت"، ووصفها بـ"لهطة القشطة"، مشيراً إلى أنه في مصر كان هناك بنات كثير ولا تعد، ووصف سمير غانم أن المرأة مهمة في وجود حياة الرجل، وأصبحت المرأة متواجدة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال.

وتابع سمير غانم أن علاقته بوالده كانت طيبة، وأنه من أسرة بسيطة مثل أي عائلة مصرية، مؤكداً أنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائماً معه في جنينة القسم، مشيراً إلى أنه أخذ سمة الطيبة من والدته وقال: "كنت بحب امى تدعيلى وبعد ما بتدعيلى بلاقى لوكشة اوردرات بتجيلى".