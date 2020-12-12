شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: كنت بسقط كتير فى كلية الزراعة عشان مخرجش منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم سمير غنام أنه حينما كان طالبا في كلية الشرطة تم حبسه كثيراً، وقدم فيلما واحدا فقط في السينما وجسد فيه دور ضابط شرطة، وقال: "حينما سقطت في الكلية حالتى النفسية ساءت ومرجعتش البيت ورحت أتمشى على الكورنيش وأمى وأبويا فضلوا يدوروا عليا وأما رجعت محدش اتكلم معايا بسبب حالتى".

وقال سمير غانم خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة dmc، إنه حول من كلية الشرطة إلى كلية الزراعة بسبب سقوطه المتكرر ورفده من الكلية، لافتاً إلى أن كلية الزراعة كانت من كليات كريمة الفن وكان بها جميع ألوان الفن، منهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز، محمد فضل، وغيرهم من النجوم، قائلا: "كنت بعيد السنة عشان أفضل فى الكلية ومخرجش منها، والدكتور كان يقولى تعالى احضر الامتحان وهنجحك".

وتابع سمير غانم أن أسوأ موقف تعرض له حدث منذ بدايته كان يعمل في فيلم ونصب عليه، ورفع عليه قضية ولكنه لم يكسبها.

وأكد الفنان سمير غانم أن دمعته قريبة، ممكن من خبر يدمع أو مشهد في مسلسل أو فيلم، وأن الصدمة القوية في حياته وفاة والدته، وبعدها شقيقه، لافتاً إلى أن شقيقه الأصغر حسام يحمل معه المسئولية.

وقال سمير غانم خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى والمذاع حالياً على قناة dmc، إنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً، وأكد أنه خجول جداً والوحيدة الذى وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: "إنتى زى القمر وردت ميرسى الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.