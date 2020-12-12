شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: عشت قصص حب فى المترو وكان نفسى أكون لاعب كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور: "إن خفة الدم ورثتها من عائلتى، وأنا أعشق المطرية لأن فترة شبابى كانت هناك وبذهب أنا ومحمد عبد الرحمن هناك كتير".

وأضاف أنور، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "كنت أتمنى أن أكون دكتور أو مهندس وأمى كانت تتمنى ذلك، وحاولت فترة أن أكون لاعب كورة وقدمت فى العديد من النوادى ولم ألمس الكورة".

وتابع أنور: "التمثيل جاء بالصدفة وكنت فى حقوق عين شمس، ووجدت فى الجامعة برامج تستضيف الطلاب وقمت بالعمل معاهم فى الجامعة".

وأكد أنور: "كنت طفل هادى، ولكنى أخدت قلم جامد من والدى لانى كنت بلعب بليل وكسبت كل الأطفال واتأخرت فى الطلوع واضربت وخدوا البلى منى، ولما طلعت إلى المنزل أبويا كمان ضربنى قلم".

وعن أول حب قال أنور: "أنا حبيت كتير فى المترو، ونظرات إعجاب وتنزل من المترو أزعل ثم أحب واحدة تانية تركب المترو.. وكنت شاطر فى المدرسة وكنت مكروه من الطلبة اللى بيقعدوا فى آخر الفصل، ولم أسقط فى حياتى حتى أيام الجامعة، وأستاذ شريف مدرس الإنجليزى أحبه كثيرا وأدين له بالفضل".

وفى سياق آخر، ينتظر الفنان محمد أنور طرح مسلسل "إسعاف يونس" الأربعاء المقبل وهو من بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.