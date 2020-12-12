شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: أسعى للأدوار الجيدة والبطولة المطلقة لا تشغلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور إنه يقدم خلال مسلسل "إسعاف يونس" شخصية دكتور يسمى يونس المقرر طرحه قريبا. وأضاف أنور خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه يتشرف بأن يكون اسم المسلسل قريبا من اسم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وتابع أنور: "أسعى إلى الدور الجيد بغض النظر عن البطولة، ولا يشغلنى دور البطولة. وأشار أنور إلى أن معظم نجوم مصر مسرح يقومون بالتمثيل فى عدد من الأعمال ولكننا من الصعب أن ننفصل فى الحقيقة لأننا إخوات وبنحب نشتغل مع بعض وبينا كيميا تأهلنا لعمل أدوار كثيرة.

وينتظر الفنان محمد أنور طرح مسلسل "إسعاف يونس" الأربعاء المقبل وهو من بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.