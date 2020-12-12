ظافر العابدين يغني "بنت الجيران".. وصدمة سيرين عبد النور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قدّم النجم التونسي ظافر العابدين، أغنية "بنت الجيران" لنجمي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك خلال مشاركته في منافسات برنامج "أنت مين the masked singer" والذي بدأت فضائية mbc في عرضه منذ 9 ديسمبر الجاري.

العابدين قدّم الأغنية على مسرح البرنامج متنكرا في قناع أسد، ولم تنجح لجنة التحكيم المكونة من النجوم: سيرين عبدالنور وحسن الرداد ومهند الحمدي وقصي خولي من معرفة هويته، حتى كشف لهم عنها في نهاية فقرته.

وبمجرد أن خلع ظافر القناع الذي يرتديه، ظهرت علامات الذهول على لجنة التحكيم والجمهور الحاضر في الاستوديو، وانحنت له سيرين عبد النور نظرا لإجادته التنكر.

وعلّقت سيرين عبد النور عبر حساب ظافر العابدين على موقع "إنستجرام" قائلةً: "حتى الآن مصدومة إني معرفتكش".

ونشر المطرب عمر كمال المقطع الذي يُغني فيه ظافر العابدين "بنت الجيران" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "ظافر عابدين يغني بنت الجيران كاملة".

برنامج "The Masked Singer- أنت مين؟" بصيغته العربية، عن فورمات عالمي، يقدّم 12 نجما من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، في وقت يشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

يتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم: سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي، ويقومون بالتعاون مع الجمهور في الاستديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.