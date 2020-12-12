ابنة أصالة نصري تثير الشكوك حول عودة والدتها لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، حالة من الشكوك حول عودة والدتها لوالدها رجل الأعمال أيمن الذهبي.

ونشرت شام، صورة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بصحبة والدتها ووالدها وأشقائها الأربعة، وعلقت: "العائلة هي كل شيء".

كما ظهرت الفنانة أصالة نصري، وهي تضع ابنة طليقها من زوجته الثانية على رجليها.

وتساءلت إحدى متابعات شام الذهبي، قائلة: "هو رجعلكم؟"، وجاء تعليق آخر: "طليقها وزوجته وابنته وأصالة وأولادها من طليقها كلهم سوا.. شو هذا التصالح مع النفس وتقبل الآخر والنفسية الطيبة".

يذكر أن أصالة نصري، انفصلت في يناير2020، بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجبت خلالها توأما هما آدم وعلي، إلى جانب "شام" و"خالد" من المنتج ورجل الأعمال أيمن الذهبي، الذي انفصلت عنه عام 2005.