إلين دي جينيريس مصابة بفيروس كورونا وهكذا كان رد فعلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية الشهيرة إلين دي جينيريس البالغة من العمر "52 عاماً"،إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعها فيه 74 مليون و400 ألف شخص قائلة بتغريدة خاصة كتبت فيها : " أريد أن أعلمكم جميعاً أنني خضعت لفحص فيروس كورونا وأتت النتيجة إيجابية للأسف، أنا أشعر بصحة جيدة حالياً".



وأضافت:"كل الأشخاص الذين تواصلوا معي بشكل مباشر خلال الفترة الماضية تمّ إخبارهم بإصابتي، وأنا أتبع حالياً كافة الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وختمت بالقول:"أراكم جميعاً بعد عطلة الأعياد، أرجوكم أبقوا بصحة جيدة وأمان ،الحب ،إلين ".



2020 لم يكن عاماً جيداً لإلين دي جينيريس

إلين دي جينيريس



يشار إلى أن 2020 لم يكن عاماً جيداً لإلين دي جينيريس حيث واجهت مشاكل جمة حول مضايقات وتمييز وتحرش سادت أجواء العمل مع أفراد يعملون في برنامجها التلفزيوني،ووعدت بتحسينها بعد اعترافها بوقوع بعض التجاوزات.

وبحسب موقع "فاريتي" ،فإن فريق برنامج إلين دي جينيريس المكون من 30 موظف وموظفة يشعرون بغضب شديد من طريقة تعامل المنتجين معهم،وبأنهم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتلقوا إتصالاً هاتفياً أو مكتوباً حول حالهم أو ساعات عملهم أو رواتبهم أو حول صحتهم النفسية والجسدية في ظل فيروس كورونا.

وقال مصدران مطلعان رفضا الكشف عن هويتهما،إنه لم يتصل بهم أحد لأكثر من شهر،وقد تم في الأسبوع الماضي إطلاع العاملين بالإستعداد لتخفيض أجورهم ورواتبهم بنسبة 60 بالمئة حتى مع استمرار بث برنامج إلين دي جينيريس.

يشار إلى أن إلين دي جينيريس تحظى بصداقة ودعم عدد من المشاهير الذين ساندوها في هذه المشكلة،وأصبحت جارة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد انتقالهما إلى منطقة سانتا باربارا حيث تقيم إلى جانب روب لوي وأوبرا وينفري أيضاً.