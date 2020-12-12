إصابة الإعلامية إلين ديجينيريس بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 6 دقائق

يرتفع يومياً عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم مع العودة إلى الحياة الطبيعية يوماً بعد يوم. وشكل فيروس كورونا رعباً ومحط قلق في العالم إثر سرعة العدوى وخطورته على جسم الإنسان.

في هذا السياق، أعلنت الإعلامية والممثلة الكوميدية الأميركية إلين ديجينيريس يوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا. فقد نشرت ديجينيريس البالغة من العمر 62 عاماً بياناً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه إنها مصابة بكوفيد-19.

وطمأنت الممثلة الشهيرة جمهورها بأنها تشعر بأنها في حالة جيدة، كما أكّدت أنها أعلمت كل من خالطها وبأنها تتبع الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يذكر أن ديجينيريس تعرضت، لهجوم حاد، سابقاً بسبب مزحة أطلقتها على “الحجر المنزلي” المفروض من جانب العديد من الدول بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت ديجينيريس شبهت “الحجر المنزلي” بأنه كـ”الجلوس في السجن”، وذلك خلال حلقة بثتها من داخل قصرها الفخم، منذ أشهر.

وقالت آنذاك: “أمر واحد تعلمته من التواجد في الحجر الصحي، وهو كأنك جالس في السجن، وقد يعود هذا في الغالب لأنني أرتدي نفس الملابس لمدة 10 أيام والجميع هنا مثلي الجنس”، في إشارة منها إلى ميولها الجنسية.

وانتقد العديد من مستخدمي واقع التواصل الاجتماعي مزحة إلين ديجينيريس عن “الحجر المنزلي”، خاصة وأنها تتحدث من داخل قصر واسع وفخم تبلغ تكلفته ملايين الدولارات. وحصد فيروس كورونا ملايين الأرواح وأصاب الآلاف يومياً.