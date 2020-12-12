شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: أجيد الرقص البلدى وتحية كايروكا هى اللى علمتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى، خلال استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" الذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة On ، إنه يجيد الرقص البلدي، وإن من عمله الفنانة تحية كايروكا عندما كان من المفترض أن يرقص بلدى فى إحدى مشاهده، حينها سأل الفنان رشدى أباظة فقال له إن تحية هى أنسب من يعلمه وبالفعل ذهب إليها وبدأت تعلمه خطوة خطوة.

وخلال الحلقة طلبت أبلة فاهيتا من حسين فهمى أن يقوم بأداء عدة رقصات مختلفة مع إحدى الموديل الموجودة، وبالفعل أدى رقصات مختلفة وختم فقرة الرقص برقصة بلدى على أغنية "يا حسن ياخولى الجنينة".

وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.