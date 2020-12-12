شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: "قوت القلوب" شكل درامى جديد لى بعيدا عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، إن محمد أنور فنان صاعد استطاع أن يثبت جدراته، وأن يكون من نجوم السينما والمسرح خلال فترة قصيرة، ومعه بالتأكيد باقى أعضاء فرقة مسرح مصر، وقام بتهنئته على مسلسل "قوت القلوب".

وقال أنور: "أنا سعيد بهذه التجربة وكنت أتمنى أن أقدم دورا بعيدا عن الكوميديا، وأكون فى شكل درامى جديد، وعندما عرض عليا الدور وافقت وكنت أتطلع إلى نجاحه، بالإضافة إلى عرضه على قناة مهمة ساهم بالتأكيد فى نجاحه".

وينتظر الفنان محمد أنور طرح مسلسل "إسعاف يونس" الأربعاء المقبل وهو من بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.