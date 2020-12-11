بعد مفاجأة الخطوبة.. عقد قران بشرى على رجل الأعمال سالم هيكل

متابعة بتجـــــــــــرد: في حفل عائلي حضره الأهل والأقارب، احتفلت مساء اليوم الفنانة المصرية بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، حيث كانت في مقدمة الحضور والدتها وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل.

بشرى شاركت محبيها هذه اللحظات السعيدة، ونشرت صورة لها من الحفل وهي رفقة زوجها، وتألقت بفستان باللون الأبيض.

يُذكر أن خطوبة بشري شهدت موقفاً طريفاً، حيث تم أمام عدد كبير من الفنانين خلال ختام مهرجان الجونة الماضي، في مفاجأة أعدها لها رحل الأعمال سالم هيكل، بحضور النجم خالد الصاوي الذي اصطحبها من يدها لترى هذه المفاجأة وأعرب عن سعادته لها.

بشرى أثارت الجدل خلال فترة الخطوبة، حيث قالت في تصريحات صحافية إنها طلبت من خطيبها أن تكون شبكتها عبارة عن مقبرة، وعندما سئلت عن هذا الطلب الغريب بررته ذلك بأن الإنسان عليه أن يفكر في الآخرة.

ومن المنتظر أن تطل بشرى على جمهورها في رمضان المقبل من خلال مسلسل “الاختيار 2” من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ونخبة من كبار الفنانين، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، حيث تنشغل الفنانة المصرية حالياً في تصوير المسلسل.