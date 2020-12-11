أشهر حموات السينما المصرية في الزمن الجميل

متابعة بتجـــــــــرد: لا يمكن للجمهور العربي أن ينسى أشهر الفنانات اللاتي برعن في تقديم دور حموات السينما المصرية.

واختلفت شخصيات الحموات في الزمن الجميل، بين المرأة الطيبة التي تحاول الإصلاح بين الزوجين، وتلك التي قد تدمر حياة ابنها الزوجية وتفتعل المشاكل.

وكانت ربما المفضلة بالنسبة إلى الجمهور، الحماة خفيفة الظل التي تضفي بهجةً في محيطها.

في رحلةٍ إلى الزمن الجميل، نستعيد معكم ذكريات ومعلومات عن أشهر حموات السينما المصرية، اللاتي بقيت أدوارهن عالقة في أذهان الناس حتى الآن.

أشهر حموات السينما .. ماري منيب

عتبر ماري منيب إحدى أشهر الممثلات اللواتي لعبن هذا الدور بإتقان.

وعرفت بأدوار الحماة خفيفة الظل، والتي تختلق المشاكل دائماً.

وما زالت عباراتها محفوظة حتى الآن، يرددها الكثيرون مثل “الخناقات دي الفلفل والشطة بتاع الجواز”، “طوبة على طوبة خلّي العركة منصوبة”، و”اسأليني أنا مدوباهم اتنين”.

ومن أشهر الأفلام التي جسدت بها هذا الدور: حماتي ملاك، سي عمر، عفريتة هانم مع اسماعيل ياسين، لعبة الست، العزيمة، وليلى بنت الفقراء.

على الجانب الآخر، تختلف حياة هذه النجمة الشخصية عن أدوراها تماماً.

فهى شخصية طيبة ودودة رقيقة، لكن عبارة “مدوباهم اتنين” التي اشتهرت بها، بقيت جزءاً منها، فهي بالفعل تزوجت مرتين.

بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح.

وانضمت إلى فرقة الريحاني، وتوالت من بعدها أعمالها في المسرح السينما.

نعيمة الصغير

نجحت الفنانة نعيمة الصغير في تقديم دور الحماة القاسية، وهذا ما دفع بعض المخرجين إلى حصرها دائماً في هذه الشخصية.

ومن أشهر أدوارها نذكر دور “ناظلة” في فيلم الشقة من حق الزوجة مع الفنان محمود عبد العزيز، والفنانة معالي زايد.

كانت تحلم في بداية حياتها الفنية أن تكون مطربة، ولكن شاءت لها الأقدار أن تعمل كمونولوجيست مع زوجها محمد الصغير.

ثم عملا معاً في فرقة إبراهيم حمودة، وإسماعيل ياسين. بعدها، اتجهت للعمل في السينما في الأربعينيات.

ميمي شكيب

تنضم النجمة ميمي شكيب إلى قائمة أشهر حموات السينما أيضاً.

وهي المنافسة الأولى للفنانة ماري منيب، في دور الحماة خفيفة الظل، المتعجرفة، التي تختلق المشاكل.

وقد تشارك الثنائي ماري منيب وميمي شكيب العديد من الأفلام أبرزها فيلم “الحموات الفاتنات”.

كريمة مختار حموات السينما الأكثر طيبةً

تميزت الفنانة كريمة مختار بملامحها الطيبة الهادئة والمسالمة، التي مزجت في جميع أدوراها بين الحنان والطيبة، لذلك برعت في تقديم دور الحماة الطيبة والحنونة.

ومن أشهر أدوارها، هو الذي قدمته في فيلم الحفيد، وكان الصهران في العمل الممثلان نور الشريف ومحمود عبد العزيز.

كانت بدايات كريمة مختار الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير “بابا شارو”، في فترة الخمسينيات.

وأصبحت من أشهر الأصوات الإذاعية، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية.