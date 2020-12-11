بالصور.. محمد هنيدي يرد بعد صمت 17 عاما على لغز تاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان المصري محمد هنيدي عن ضيقه بكثرة التساؤلات حول ما وصفه بأنه "لغز من ألغاز التاريخ" يتعلق بأحد أفلامه.

وبعد تمهيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعبارة "بيان هام بعد قليل"، كتب محمد هنيدي "على مدار 17 عاما تعرضنا لضغوط وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيس بوك وأنستقرام وحتى تيكتوك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت".





وأضاف هنيدي "ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار على لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو (إزاي "خضر" في فيلم "عسكر في المعسكر" دخل الجيش وهو وحيد؟!)".





وتابع "والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرضه عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ولعب هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر" عام 2003، مع كل من حسن حسني وماجد الكدواني ولقاء الخميسي وصلاح عبدالله.