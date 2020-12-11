شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عائلية لأصالة بصحبة طليقها أيمن الذهبى.. وابنتها شام تعلق: العائلة كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة عائلية ظهرت فيها برفقة والدتها أصالة بصحبة زوجها الأول أيمن الذهبي، معلقة على الصورة قائلة: "العائلة كل شيء"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من قبل متابعيها.



شام الذهبي تنشر صورة لأسرتها

وتفاعل الجمهور مع الصورة العائلية التي نشرتها شام الذهبي وظهرت فيها أصالة برفقة طليقها أيمن الذهبي، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "شو حلو التصالح والتسامح والتعايش"، فيما قالت أخرى: "يا الله.. أحلى صورة ممكن نختم فيها السنة".



صورة عائلية للفنانة أصالة مع طليقها أيمن الذهبي

واستمر زواج أصالة من أيمن الذهبي نحو 15 عاما، قبل أن تنفصل عنه في العام 2005، وأنجبا شام عام 1992 وخالد في عام 1998، وفي وقت سابق ظهر المنتج أيمن الذهبى فى فيديو جديد له ليتحدث عن قصة طلاقه من النجمة أصالة بعد مرور 15 عاما على انفصالهما، نافيا قصة خيانته لها التى ترددت بقوة طوال السنوات الماضية أنها سبب فى قرار الانفصال.





وقال أيمن الذهبى إن كل ما تردد غير صحيح وإنها مجرد تكهنات من قبل البعض، حيث قيل وقتها وتحديدًا أثناء تسجيل ألبومها الأخير الذى تعاونا فيه سويًا وهو "آسفة"، مؤكدا: "آخر ألبوم آسفة كنا بنخلصه لما حصل للخلاف وبعد كدة ركبوا إن كليب آسفة كان بسبب خيانتي لأصالة، حيث تم تقديم فكرة الكليب عن خيانة الزوج لزوجته، وحينما تم سؤال شاعر الأغنية هانى عبد الكريم قال كيف أيمن يكون كدة وهو اللى اختار الكلمات".

وتابع الذهبى: "ليس من المعقول أن أخون زوجتى فى منزلها فى توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب فى شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت".

وأضاف: "مثل سامحتك انا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل بردو ركبوها انها عملتها عشان مشكلة بيننا وكذلك تخلل الخمس عشر عاما الكثير من النجاحات والألبومات".