قصة بشرى مع صديق طفولتها سالم هيكل.. دموع الفرحة وطلب مفاجئ وموقف أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة بشرى، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها؛ نشرت بشرى صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اتجوزنا رسميا.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وتلقت بشرى التهنئة من قِبل العديد من النجوم، ومنهم آيتن عامر والتي كتبت لها: "ألف مبروك حبيبتي.. اللهم بارك لكما وبارك عليكما"، كما كتبت لها منة فضالي: "مبروك يا روحي".

كما علّقت دنيا سمير غانم قائلةً: "مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم"، وكتبت لقاء سويدان: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، كما كتبت إنجي وجدان: "مبروك"، وكذلك مي سليم، ومؤمن نور، وبوسي شلبي، وغيرهم.

قصة بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل، ظهرت للنور على الريد كاربت عقب انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في 31 أكتوبر الماضي، حيث فاجأها وتقدم لخطبتها على الملأ.

وظهرت بشرى في خطبتها ترتدي فستانا أسودا، واحتفل الثنائي وسط تصفيق من الحضور وبعض الزغاريد.

وقدّمها لخطيبها الفنان خالد الصاوي، وبدت بشرى في حالة من السعادة ما جعلها تبكي.

وعقب ذلك، كشفت بشرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس إعلان خطبتها في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وقالت إنها فوجئت بزميلها الفنان خالد الصاوي يطالبها بخلع كمامة الوجه قبل أن يمسك يدها ويقتادها على السجادة الحمراء، وسط مجموعة من زملائها الفنانين؛ ليتقدم حبيبها ويطلب يدها للزواج أمام أعين الجميع، مضيفة: "حصل زي ما شفتم في الفيديو".

وعن سبب بكائها لحظة ركوع رجل الأعمال سالم هيكل، على ركبة واحدة حاملا خاتم زواج؛ ليطلب خطبتها، (هي العادة المتعارف عليها لدى الغرب في طلب الزواج)، قالت بشرى: "الموقف كان مفاجئًا ومهيبًا وغير متوقع وكنت في مود الشغل وفاكرة إن في حد وقع وإحساس المسؤولية هو سيد الموقف وفجأة لقيت الحال غير الحال زي ما ظهر في الفيديو".

وتعقيبا على سؤالها للعريس أثناء بُكائها بطريقة فكاهية عن ثمن الخاتم الذي قدمه لها، قالت: "دي روح المنتج اللي جوايا مع بعض الكوميديا".

أما عن فكرة إعلان الخطبة في حفل ختام الجونة؛ أكدت بشرى أن الفكرة تعود للفنان خالد الصاوي وزوجته وشريف رمزي قائلة: "المتآمرين مشكورين خالد الصاوي وزوجته وشريف رمزي، وغيرهم بس لسه معرفتش".

وعن رد فعل أبنائها "إسماعيل وليلى" بعد إعلان خطبتها على سالم هيكل، قالت بشرى إنهما يحبونه؛ لأنه صديق طفولتها مؤكدة إنهم ليسا مدركين الآن لطبيعة الأمر: "ولادي صغيرين مش فاهمين قوي، بس هما بيحبوه؛ لأنه صديق الطفولة بتاعتي، هما عارفينه من زمان وأولاده وأولادي صحاب وبيلعبوا مع بعض عشان السن واحد".

وعن حقيقة فرق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بستة أعوام؛ نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنهما في نفس السن ولا تكبره.

وفاجأت الجميع، بطلبها من خطيبها أن يشتري لها مدفنا بعدما قدّم لها الشبكة.

وكشفت الفنانة بشرى، عن سبب ذلك في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "الموت مش بعيد يا جماعة، ولازم نفضل نفكر نفسنا، السنة دي خسرنا ناس كتير أوي من أصدقائنا وأساتذتنا وأحبابنا وشباب صغير في السن، إمبارح لسه صديق ليّا قدي في السن توفي وهو نايم".

أضافت: "محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة، الناس المؤمنة بجد لازم تتصالح مع الموت زي ما تتصالح مع الحياة".

تابعت: "أنا طلبت مدفن عشان إن شاء الله ربنا يتوفاني وأنا معاه، ويا إما أودعه يا إما يودعني، وليّا بُعد آخر في طلبي للمدفن في يوم هعلنه، سمعت كذا موقف قبل كده أثر فيّا".

كما قالت لـ"الخليج 365": "مفيش سبب معين لطلبي بس هو خلاص كتر خيره جاب الشبكة وسألني إيه طلباتك فقولته عايزة (مدفن)؛ قلت له زي ما بنعمل لدنيتنا نعمل برضه لآخرتنا".

وأضافت: "قلت له نشتري مكان لما نودع الدنيا لينا ولأي حد من أهلي ميكونش له مكان في أي جبانة (مقبرة) ممكن يدفن فيه لو الشرع يسمح".

وعن نيتها في شراء مدافن صدقة، قالت بشرى: "فكرت فيها طبعًا بس لازم اسأل عشان الحرمات خصوصا عشان الموتى من السيدات، أنا ياما سمعت عن ناس بيموتوا ومش عارفين يدفنوا فين".

يذكر أن بشرى سبق وتزوجت من قبل ولديها وهما "ليلى وإسماعيل".