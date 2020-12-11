تعرف على موعد عزاء والد الفنانة داليا البحيري بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حددت أسرة الفنانة داليا البحيري، موعد عزاء والدها الراحل المهندس محمود البحيري، ليكون يوم الإتنين المقبل، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

ورحل والد الفنانة داليا البحيري، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "فلانتينو"بطولة: عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري هدى المفتي، محمد كيلاني رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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