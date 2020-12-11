أحمد أمين يكشف عن أكثر مشهد أرهقه نفسيا في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أحمد أمين، إنه بعد نجاح دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي عرضته شبكة "نتفليكس" العالمية، يستعد حاليا لتقديم برنامج للأطفال.

أضاف أمين، في حوار مع برنامج "أضا أخف من أضا" عبر إذاعة "إينرجي"، أنه "عندما عرض عليه المخرج عمرو سلامة دور رفعت إسماعيل في (ما وراء الطبيعة)، لم أرى نفسي في الدور وعرضت أن أرشح له ممثلين آخرين، لكن المخرج كان مقتنعا بي جدا".

تابع أن "مشهد الجثث في بركة الدم كان أكثر مشهد مرهق نفسيًا بالنسبة له في (ما وراء الطبيعة) خاصة أنه تم إعادته مرات عدة.. ومشاهد تحت المياه كانت مرهقة بدنيا جدا".

استكمل: "عمرو سلامة كان عنده تخوف إن شخصية (رفعت إسماعيل) تكون مكروهة ودي كارثة في أي عمل درامي أن البطل ميكونش محبوب فكان قدامنا تحدي كبير، وتقديمي للشخصية شرف كبير ليا لأنها من الشخصيات المحفورة في أذهان الناس بالوطن العربي".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، ومن إخراج عمرو سلامة.