تراند اليوم : قبل فيفي عبده.. لن تتخيل ما كانت تصنعه أم كلثوم لتجنب الحسد

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وعقب كثرة الحديث حول الحسد، فهناك العديد من نجوم زمن الفن الجميل الذين كانوا يخشونه، منهم كوكب الشرق أم كلثوم.
وعرض تقرير عرضه برنامج "صباح الورد"، أغرب عادات وتقاليد نجوم زمن الفن الجميل، ونشر في مجلة الكواكب عام 1957.
وذكر أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تمسك البخور البلدي على المسرح قبل حفلاتها لمدة 30 عاما، خوفا من الحسد.
وأوضح التقرير أن ذلك كان يتم عن طريق الاستعانة برجل يرتدي جلبابا بلديا ينتظرها يوميا قبل صعودها للمسرح ليبخرها قبل بدء حفلاتها.
يأتي هذا عقب احتدام النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش حديث الفنانة فيفي عبده مؤخرا عن الحسد وخوفها منه.
وقالت فيفي عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن العين مذكورة في القرآن.
وتابعت: عادة ما تنسى ارتداء الخرزة الزرقاء، منوهة أن "الهون" الخاص بها اتكسر بسبب الحسد.
كما روت فيفي عبده قصة تعرضها للحسد وإصابتها بالمرض لمدة 10 أيام وأنها لم تستطع القيام من السرير بسبب مرضها، وأنها قامت فور رقيتها.