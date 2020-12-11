تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل "نمرة اتنين"

نمرة اتنين، يتصدر محركات البحث المختلفة بعد عرض الحلقة السابعة والتي تحمل إسم "آخر الليل"، بطولة الفنان إياد نصار وأمينة خليل.

عرضت، أمس، الحلقة السابعة من مسلسل الحلقات المنفصلة "نمرة اتنين"، بعنوان "آخر الليل" وقام ببطولتها أمينة خليل وإياد نصار.

وتدور أحداث الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تقوم بها نور لغرف الفندق الذي تقيم فيه قُبَيل زواجها، من باب العبث وإضاعة الوقت، لتجد

نفسها متورطة في مكالمة هاتفية طويلة مع شكري، الشاب الغامض والمثقف الذي يعمل في تسجيل الكتب صوتياً، وخلال المكالمة نكتشف مراحل مختلفة من حياة نور.

وكانت قد بدأت منصة شاهد VIP الإلكترونية، اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم الفن

في مصر والوطن العربي.

وحقق مسلسل "نمرة اتنين"، انتشاراً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة منذ بدء عرض أولى حلقاته، عبر إحدى المنصات خلال الأسابيع الماضية، والعمل حلقاته منفصلة، كل حكاية منها يقوم ببطولتها نجوم وكُتاب مختلفين.

وعلى رأس النجوم المشاركين فى مسلسل "نمرة اتنين" النجمة منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من النجوم.