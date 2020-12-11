ما لا تعرفه عن واقعة سب تامر أمين لـ عارضة أزياء شهيرة

تامر أمين يتصدر مؤشرات البحث المختلفة، بعد إتهامة في قضية سب إحدى عارضات الأزياء الشهيرة.
وقضت المحكمة المصرية، بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالسجن لمدة عامين، وكفالة قدرت بـ50 ألف جنيه مصري، لإيقاف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه مصري، للإدعاء المدنى، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف عارضة أزياء.
وكان تامر أمين قد اتُهم بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضةالأزياء المصرية ميرهان هشام عبد القادر، والمعروفة باسم ميريهان كيلر، المقيمة في الإمارات.
تفاصيل الواقعة :.
تقدم محامي عارضة الأزياء ميرهان كيلر في وقت سابق ببلاغ رسمي أفاد فيه أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق صفحات وسائل التواصلالاجتماعي بعارضة الأزياء مريهان هشام.
وأوضح مقيم الدعوى أنه بمجرد إعلان العارضة مريهان تعرضها للتحرش، وجه لها تامر أمين السب والقذف والسخرية والتنمر وذلك خلال تقديمه برنامجه والذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، ويشاهده الملايين من المتابعين.
وفي نفس الوقت، كانت عارضة الأزياء، ميريهان كيلر التي تبلغ من العمر 28 عاماً، قد اتهمت تامر أمين بتشويه سمعتها في أثناء تناوله وحديثه عن واقعة تحرش عبر برنامجه التلفزيوني، مستخدما كلمات ساخرة وتتضمن ازدراء وإهانة لها.
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