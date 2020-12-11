بالصورة – نادين نسيب نجيم مع طفليها: مش عارفة بخدّ مين بدي بلّش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة قديمة لها تجمعها بطفليها جوفاني وهافن. وعلّقت على الصورة بالقول: “ولادي بس كانوا صغار ومعجعجين مش عارفة بخدّ مين بدي بلّش… ما شاء الله اسم الله هل خدود”. ولاقت الصورة إعجاباً كبيراً من المحبين.

يذكر أن نادين تعرضت لخسائر جسيمة في منزلها وإصابة جسدية، إثر انفجار مرفأ بيروت، إلا أنها لا زالت متمسكة بالأمل على الرغم من الخوف والألم الذي شعرت به.

وفي أحد منشوراتها بعد الانفجار المشؤوم كتبت: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”.

وروت نادين نسيب نجيم تفاصيل ذلك اليوم عليها، وإصابتها البالغة وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية.

وجاء ذلك بعد أن تعرضت نادين في السابق للعديد من الانتقادات واتهامها بالمبالغة عند الحديث عن إصابتها النفسية والجسدية.