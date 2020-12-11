شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يرد على لغز من ألغاز التاريخ: إزاى شخصية خضر دخل الجيش وهو وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تشويق جمهوره ببوست حول بيان هام بعد ربع ساعة، وإعلان بأنه تم التأخير لكتابته، علق النجم محمد هنيدى على تساؤلات العديد من رواد السوشيال ميديا له، حول دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"، على الرغم أن ظهور أخ له خلال مشهدين.

وكتب محمد هنيدى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "على مدار 17 عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيس بوك وإنستجرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عامًا، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت".



محمد هنيدى عبر فيس بوك

وأضاف هنيدى: "ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار على لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو (إزاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟!)".



شقيق محمد هنيدى نائم على السرير

وتابع: "والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرضه عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



شقيق محمد هنيدى يوزع الشربات

وفيلم عسكر في المعسكر أنتج في عام 2003، وناقش قضية الثأر في الصعيد بطريقة كوميدية، وشاركه في البطولة الفنان حسن حسنى وماجد الكدوانى ولقاء الخميسى وصلاح عبد الله.

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى بصدد المشاركة فيلم جديد، يتكتم على تفاصيله حاليا، حيث يعقد جلسات عمل يوميا مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.