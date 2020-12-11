شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ولورديانا مفاجأة حفل زفاف ميار الغيطى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة الشابة ميار الغيطى، ابنة الإعلامى محمد الغيطى، بحفل زفافها على زوجها شريف العلمى، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، ومن المقرر أن يحيى الحفل المطرب الشعبى محمود الليثى، والراقصة البرازيلية لورديانا.

واجتمع المطرب محمود الليثى والراقصة لورديانا مؤخرا فى أغنية جديدة بعنوان "قشطة بالزبادى"، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للأطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى عددا كبيرا من المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة ميار الغيطى، ابنة الإعلامى محمد الغيطى على زوجها شريف العلمى، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وظهرت الفنانة ميار الغيطى فى 2008 مع تامر حسنى فى كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، وظهرت بعد ذلك من خلال الدراما التليفزيونية، حيث جسدت ثلاث شخصيات مختلفة وناجحة، أولها خلال مسلسل "بنت من الزمن ده" فلعبت دور "شوقية" شقيقة "شروق" وهى بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة فى البيوت وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، وتختلف الشخصية تماما عن دورها فى مسلسل "قلب ميت"، حيث لعبت دور "غادة" الفتاة الارستقراطية الطيبة والرومانسية التى تغرم بالشاب "هيثم" الذى يموت أمام عينيها وتتحمل الآلام وتتعامل مع الموقف، لكن فى ثالث أعمالها الدرامية "أيام الحب والرعب" جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التى تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية وترتدى النقاب، لكنها تدرك أن الدين أعمق من ذلك، فتعود إلى حياتها الطبيعية.