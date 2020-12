شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان تشوق الجمهور لفيلمها الجديد "He's All That" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستظهر كورتني كاردشيان، الأخت الكبرى في عائلة نجمات تليفزيون الواقع الأمريكي، لأول مرة في النسخة الجديدة المقبلة من فيلم "she's All That"، حيث شوقت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بالفيلم الجديد من خلال نشر صورها مع الإشارة إلى الفيلم فى نسخته الجديدة والمحدثة "He's All That".



وأعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كاردشيان عن مشاركتها في فيلم "He’s All That" من خلال منشور على حسابها الشخصى عبر إنستجرام، حيث ظهرت في أحدث صورة مرتدية معطفا جلديا وقناع وجه لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد معلقة: "اضبط حياتك.. hesallthatmovie".



كما نشرت كورتني كاردشيان البالغة من العمر 41 عامًا عبر إنستجرام أيضا صورتين وهى مستلقية على السرير مرتدية حذاء كبيرا وتدرس النص السينمائي وأرفقت الصورة بتعليق: "تدرس He's All That".

وفى الفيلم الجديد سيلعب راي بادجيت سوير، دور فريدي برينز جونيور في الفيلم الأصلي، والفيلم من بطولة أندرو ماتاراتزو ، وفانيسا دوباسو ، وميرا مالوي ، وآني جاكوب ، وبريان توريس ، وروميل دي سيلفا ، وتيفاني سيمون، ماديسون بيتيس وبيتون ماير وإيزابيلا كروفيتي ودومينيك جودمان وريان هوليس.



