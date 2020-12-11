شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنية جديدة الإثنين المقبل بعنوان "ابقى قابلنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الاثنين المقبل على يوتيوب.





من ناحية أخرى طرح فضل شاكر كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، التى غناها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب

وتقول كلمات الأغنية: "للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه.. إلخ".

وكان فضل شاكر أطلق مؤخراً أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمى للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمى، باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.

وقام فريق العمل الفنى لفضل بعمل فيديو بطريقة ثنائية الأبعاد الكرتونية لأغنية "ذهب الليل"، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما قام حسان حسامى بإعادة توزيع العمل موسيقيا.