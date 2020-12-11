لمحبي فضل شاكر.. إليكم هذا الخبر

متابعة بتجــــــــــرد: يطرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “ابقى قابلني” يوم الإثنين القادم في الرابع عشر من كانون الأوّل/ديسمبر عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وكشف فضل شاكر عن البوستر الرسمي لأغنية “ابقى قابلني” عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر باللونين الأبيض والأسود مع خلفية حمراء للصورة.
نفيد بالذكر أن فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “للحين عايش”، وهي من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع وألحان عبدالقادر هدهود وتوزيع موسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد وإشراف عام إياد النقيب.
وتحمل الأغنية جرعة زائدة من الأحاسيس المرهفة والمليئة بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن مصحوبة بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوت فضل شاكر الذي اصبح مرادفاً لكلمة.
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