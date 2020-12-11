عبدالعزيز لويس: “استثنائي” يرى النور يناير المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان عبدالعزيز لويس عن طرحه مولوده الغنائي الأول مطلع العام الجديد، وذلك بعد سنوات من العمل في الوسط الفني بذل خلالها الويس جهدًا كبيرًا ليصل بصوته وموسيقاه للجمهور.

عبدالعزيز قال في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية: “يسعدني بكل حُب ان اقدم لكم البومي الاول (استثنائي)، الذي يضم 6 حالات موسيقية وعاطفية مختلفة.. حاولت بكل اختيار ان ألامس جزءا مختلفا في قلوبكم ومشاعركم واتمنى ان اكون وفقت في هذه التجربة”.

وكشف أن الموعد النهائي لصدور الألبوم سيكون مطلع العام الجديد واوضح “وتحديدًا يوم 7 يناير 2021 سوف نلتقي، في كل أغنية، موقف وذكرى سوف نبتسم، نغني، وتمر أمامنا صور جميلة وذكريات أجمل”.

واستطرد لويس “شكرًا لكل شخص عمل معي على هذا الألبوم، كل دعم وصدق وتشجيع، شكرًا لكل شخص وضع ثقته فيّ وقدّم لي اجمل ماعنده بود وحب، شكرًا للجمهور الذي صبر 10 سنوات حتى جاء اليوم الذي اقدم فيه ألبوما كاملا، ربما كلمات الشكر لن توفي الجمهور حقه، لقد دعموني بصدق ومحبة في كل خطوة او محطة، وشكرًا لشركة الانتاج The Digital Campus على الثقة الكبيرة في إمكاناتي وما اقدم من موسيقى وإيمانهم بأفكاري وطموحي.. انا متحمس وجاهز وانتظر ردة فعل الجمهور عند طرح الألبوم”.