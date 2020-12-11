“لايف ستايلز ستوديوز” تعيد عصام كاريكا إلى جمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: يعود الفنان المصري عصام كاريكا إلى جمهوره مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وذلك بعد فترة غياب لا يستهان بها عن الساحة الفنية.

وطرحت “لايف ستايلز ستوديوز” اليوم الجمعة، أحدث إنتاجاتها الغنائية، كليب “حياتي ارتاحت” للفنان عصام كاريكا، ومن ألحانه وكلمات مصطفى محمد وتوزيع جيزو وإخراج رودينا حاطوم.

وقدمت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عصام كاريكا في هذا العمل بأسلوب مختلف من ناحية فكرة الكليب الذي تم تصويره في منطقة أسوان المصرية وبعيدًا عن الديكورات المصطنعة والاستوديوهات الداخلية.