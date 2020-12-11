شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى فى أول تعليق بعد عقد قرانها على سالم هيكل.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة بشرى بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية، بحضور والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وفى أول تعليق لها بعد عقد القران، قالت بشرى: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات".



بشرى وزوجها

وكان سالم هيكل قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد الصاوى، بوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.





سالم هيكل هو صديق بشرى منذ 24 عاما، حيث كانا أصدقاء عائلة، وكان سالم وقع فى حب بشرى منذ أن كانا صغارا، حسب قوله فى تصريح سابق لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن بشرى تصور حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.





وعبرت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل الاختيار 2، والمنتظر عرضه خلال السباق الرمضانى القادم، مؤكدة أن سعادتها نابعة من أهمية موضوع المسلسل، واتصاله بكل أسرة مصرية، بجانب أن الشخصية التي تجسدها هي شخصية حية بيننا، وحقيقية بالفعل، بالمشاركة مع كوكبة من النجوم التى طالمت ما تمنت بالعمل معهم.