شكرا لقرائتكم خبر عن وأنا عاملة أم كيم كاردشيان.. سوسن بدر فى صورة من فرح ابنتها ياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد، استكملت الفنانة القديرة سوسن بدر، إزاحة الستار عن مجموعة صور من دولاب ذكرياتها، حيث كانت الصورة هذه المرة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، خلال حفل زواج ابنتها ياسمين، وهى ترقص مع ابنها "على".



سوسن بدر ترقص مع ابنها على

وقالت الفنانة سوسن تعليقا على الصورة: "نكمل فقرة الذكريات، وأنا عاملة أم كيم كاردشيان فى فرح بنتى ياسمين وبرقص مع ابنى على".





واعتادت الفنانة القديرة سوسن بدر، خلال الفترة الأخيرة على الكشف عن صور لها من صندوق ذكرياتها، وكانت آخر هذه الصور وهى فى سن الثامنة عشر من عمرها، نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، قالت عنها: "إنستجرام والإنفلونسرز والفاشونيستا كانوا رايحيين، احنا كنا راجعين ولا مؤاخذة، من صندوق الذكريات وأنا عمرى 18 سنة".





وانضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر أن ينافس به هانى سلامة فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويقوم بإخراجه ماندو العدل، الذى يواصل التحضير للعمل فى الفترة الحالية ومعاينة أماكن التصوير.

ويعرض حاليًا للنجمة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، على قناة on، وسط أحداث مثيرة ومشوقة، ووجد المسلسل قبولا لدى المشاهد، حيث ينتظره الجميع يوميا ويرغبون فى متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

مسلسل خيط حرير تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن وحنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان وياسمين رحمى، يوسف عثمان وممدوح الشناوى، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.