شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان التجربة الأولى يكرم عبد الرحمن أبو زهرة فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان التجربة الأولى، الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية فى دورته الخامسة برئاسة الدكتور اشرف زكى، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك فى حفل افتتاحه يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع عشر من ديسمبر فى السابعة مساء على خشبة مسرح النهار بشارع قصر العينى.

ويقدم حفل الافتتاح الفنان إيهاب فهمى، وقد صرح المخرج سامح بسيونى مدير المهرجان بأن المهرجان يستمر فعالياته حتى يوم 21 ديسمبر الجارى، أما نائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير فقد أكدت بأن لجنة التحكيم تكونت عضويتها من المخرج السينمائى سامح عبد العزيز والمخرج السينمائى إبراهيم فخر والمخرج السينمائى أحمد خالد أمين والمخرج المسرحى هشام عطوة، والمخرج المسرحى شادى سرور والفنان القدير أحمد صيام والفنانة سلمى غريب وأحمد تمام ومحمد نبيل منيب، والناقد يسرى حسان ومهندس الديكور وائل عبد الله.

ويشارك فى هذه الدورة 8 عروض مسرحية لتنافس على جوائز المهرجان وهي "أغنية على الممر" للمخرج بدر الأحمدى، "ملحمة السويس" للمخرج محمد زكى، "الحلبة" للمخرج محمد فاروق، "الفراشات" للمخرج رامى نادر، "كازينو السهرة السعيدة" للمخرج محمد صلاح طافش، "المصنع" للمخرج مصطفى عسكر، "للإيجار" للمخرج كريم البسطى، "قصة عادية جدا" للمخرج محمد عبد الوارث.