تراند اليوم : بشكل مفاجيء.. مي العيدان: فنان شهير أعلن اعتزاله للتمثيل

قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الجمعة، إن الفنان عبد الله عباس اعتزل التمثيل بشكل مفاجئ، مكتفيا بالإخراج المسرحي.

وقامت العيدان بنشر صورة له على حسابها الرسمي في موقع انستجرام ، وعلقت عليها بالقول: "يعلن اعتزاله التمثيل والاكتفاء فقط بالإخراج المسرح".

وكان الفنان عباس بدأ مشواره الفني في العام 2003 من خلال "مسرح الطفل" حين شارك في أول مسرحية له بعنوان " بلاي ستيشن".

كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية مع كبار الفنانين من أمثال حياة الفهد، أحمد الصالح، عبد الرحمن العقل، منصور المنصور، هدى حسين، وغيرهم من الفنانين.