تراند اليوم : مستمرة لسنوات.. صفقة سرية لـ " كيم كارداشيان" ما الأمر

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و بحسب مانقلته وكالة "رويترز" فقد أعلنت منصة البث المباشر "هولو"، أمس الخميس، عن توقيعها الصفقة مع كيم كارداشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهن غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر.
وفي التفاصيل فإنه بموجب الصفقة، ستنشئ كيم كارداشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة "هولو" المملوكة لشركة "ديزني" في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
ولم تفصح المنصة ما إذا كانت كارداشيان وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع "إنستغرام" و"تويتر"، سيظهرن على الشاشة في المحتوى الجديد.
كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التي سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.
وأضافت أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كارداشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام المقبل 2021.
يذكر أن صفقة كيم كارداشيان وشقيقاتها مع "هولو" تأتي بعد مرور 3 أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون الواقع، والذي استمر 14 عاما في عرضه، والذي كان سببا رئيسيا في شهرتهن العالمية.