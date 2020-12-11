تراند اليوم : هجوم علي فنان شهير بعد ارتدائه قرطا في أذنه

يواجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي انتقادات حادة بعد ظهوره الأخير في مهرجان القاهرة السينيمائي برفقة زوجته نادية الكامل .وظهر الفنان مرتدياً قرطاً في أذنه ومرتدي قميص مشجر بألوان غريبة وعليه جاكيت طويل إلى حد الركبة ، بينما ارتدت زوجته فستان غير محتشم وكان مكياجها صارخ .

وما لفت الإنتباه أكثر من ذلك هو عصبية زوجته التي نادته " يا أحمد تعالى أقعد بجانبي " ، لكنه كان مشغول بالتصوير مع المعجبين ، فرفعت صوتها بعصبية مكررة الجملة ، ما جعل الموقف محل انتقاد .

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي دائم الجدل بإطلالاته الغريبة وتقبيله زوجته أمام الكاميرات ما صدم الجمهور .