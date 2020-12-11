ديفيد وفيكتوريا بيكهام يواجهان مشكلة جديدة مع الجيران لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - معظم مشاكل الجيران تبدأ عندما يفكر أحدهم ببناء طوابق عليا جديدة قد تحجب الشمس عن جيرانهم أو تسبب الإزعاج اليومي المتواصل ،والمشاهير ليسوا بمنأى عن الوقوع في هذه المشاكل التقليدية.



عيد ميلاد صاخب ومزعج هذا العام لعائلة بيكهام



قد يواجه الثنائي البريطاني الشهير ديفيد بيكهام "45 عاماً" وزوجته مغنية فرقة سبيرز السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، عيد ميلاد مجيد صاخب،مليئاً بأعمال البناء حيث بدأ الجيران أعمال التجديد بجوار منزلهما في لندن الذي تبلغ تكلفته 31 مليون جنيه إسترليني.



محاولة منع فاشلة

ديفيد وفيكتوريا بيكهام



حاول ديفيد وفيكتوريا في السابق منع أعمال البناء في المبنى المجاور لقصرهما الفخم، بدعوى أنها قد تنتهك خصوصيتهما وزاعمين أنها ستزعج الطابع الفريد لمنزلهما المميز،وفقاً لما ذكره موقع "إم فاي تي في".

وافق المجلس المحلي الآن على المشروع، مما يعني أن ديفيد وفيكتوريا قد يواجهان ضوضاء تصل إلى 10 ساعات من أعمال البناء في اليوم .

بدأ الجيران العمل على بناء تصميم داخلي جديد وسقف أردوازي مع إضاءة سقف ومساحة خارجية جديدة بالكامل.

وقد علقت سقالات في عقار الجيران منذ شهر أيلول- سبتمبر الماضي،مع تصريح مع العمال يلزمهم بالعمل من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً.

ولم تكن هناك مشكلة لكون عائلة بيكهام قضت كامل فترة الإغلاق في منزلها الريفي الفاخر في منطقة "كوتسوولدز" لكنها عادت مؤخراً للإقامة في لندن.

وقد رفض الثنائي الشهير ديفيد وفيكتوريا بيكهام التعليق عندما اتصل بهما ممثل موقع "ميل أونلاين" .



قصر باكينغهام الثاني



ديفيد وفيكتوريا بيكهام قاما بشراء منزلهما في منطقة هولاند بارك،غرب لندن في أيلول- سبتمبر 2013 ، والذي أطلق عليه اسم قصر بيكنغهام الثاني.

بينما يقع عقار "هاريس ميوز " الأصغر حجماً بكثير من قصر"بيكهام" الأكبر، حسب سجلات الأراضي البريطانية،خلف قصر ديفيد وفيكتوريا بيكهام مباشرة،واشتراه مالكه إدوارد هاريس بمبلغ مليون و900 ألف جنيه استرليني في نوفمبر- تشرين الثاني 2019.



سر قصر ديفيد بيكهام المعماري



وسر تفرد وتميز قصر قائد المنتخب الإنكليزي السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام ،تاريخه المعماري العريق،حيث تم بناء قصره الكلاسيكي العريق في منتصف القرن التاسع عشر ،ويضم 7 غرف نوم،وصالة رياضية،وغرفة سينما،وغرفة ألعاب،وغرفة سبا،وحولت الغرفة السابعة،إلى غرفة تبديل ملابس وغرفة تجميل لديفيد وفيكتوريا.

ويقيم في نفس المنطقة عدد من المشاهير من بينهم: روبي ويليامز وألتون جون.

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