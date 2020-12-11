بعد نجاح "كل حاجة بتعدي" مع كايروكي .. شهيرة كمال تطرح "دقي يا مزيكا"

أطلقت الفنانة التشكيلية والمغنية شهيرة كمال أول ألبوماتها الغنائية "دقي يا مزيكا"، يضم أربع أغنيات تظهر بشكل فيديو كليبات، وذلك بعد نجاج أغنية "كل حاجة بتعدي" مع فرقة كايروكي.
بجانب أغنية الألبوم الرئيسية "دقي يا مزيكا"، وتظهر جميعها عبر فيديو كليبات ليريكال وجرافيك.
شهيرة المعروفة في بداياتها بأغنية "كل حاجة بتعدي" مع فرقة كايروكي، ومن بعدها بفرقة "شهيرة والناس الخطيرة"، قررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة في رحلتها الفنية عبر مشروع موسيقي منفرد يحمل اسمها، خلال ميني ألبوم يضم أربع أغنيات، هي "محدش بيتعلم بالساهل" و"مشتاقالك" و"مرة قالولي"
للألبوم، وبالفعل تمكنت من تحقيق مرادها بنجاح المعرض بمساندة العديد من الموسيقيين والفنانين التشكيليين والشخصيات العامة.
وكشفت شهيرة كمال انشغالها بتحضيرات الألبوم منذ أكثر من سنة، وبدأت العمل عليه بعد حملة تمويل جماهيرية ناجحة عبر تقديمها معرض فنون تشكيلية من رسوماتها وأعمالها في نوفمبر العام الماضي، جسدت في لوحاته حبها للموسيقى، وحمل المعرض اسم "دقي يا مزيكا"، وهدف بالأساس لتمويل الإنتاج الموسيقي
شهيرة كمال، مغنية وملحنة وكاتبة أغاني، بدأت رحلتها في عالم الفن كفنانة تشكيلية قبل أن تقرر أن تحترف الغناء منذ 6 سنوات، لمع صيتها تزامناً مع أغنية "كل حاجة بتعدي" التي جمعتها مع فرقة كايروكي، لتقرر من بعدها الانطلاق في رحلتها الموسيقية الخاصة، عبر تأسيس فرقة "شهيرة والناس الخطيرة"، ومن ثم قررت مؤخراً الاستقلال بمشروع غنائي منفرد باسمها، وتعتمد أغانيها على موسيقى الأندرجراوند أو "الإندي ميوزيك"، وكلمات خفيفة تحكي مشاعر إنسانية وتجارب شخصية، من كلماتها وألحانها وغنائها.
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