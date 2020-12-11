أحمد حاتم يعلن أحدث أفلامه من خلال مهرجان القاهرة السينمائي

اعلن الفنان احمد حاتم عن احدث افلامه "عاشق" للمنتج احمد السبكي وذلك خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهره السينمائي . وجاءت طريقه ترويجه للفيلم من خلال ظهور اسم الفيلم علي البدله التي ظهر بها علي ريد كاربت الحفل الختامي للمهرجان امام جميع القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الذين قاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافيه له لحظه وصوله الحفل. للمهرجان امام جميع القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الذين قاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافيه له لحظه وصوله الحفل. فيلم "عاشق" بطوله النجم احمد حاتم ومن انتاج احمد السبكي وتاليف محمود زهران واخراج عمرو صلاح. زهران واخراج عمرو صلاح. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم، فيلم "الغسالة"، يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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