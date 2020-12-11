"بروجريسف نايت" 3 فرق بحضور محبى الروك في ساقية الصاوي

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل "بروجريسف نايت" مكون من 3 فرق موسيقية روك أمس، الخميس، على مسرح النهر وهى "راديو أكتيف توى"، "قرار إزالة"، "ميديك"، وذلك فى تمام الساعة السادسة .

بدأ الحفل بحضور كل محبى موسيقى الروك والبروجريسف روك"، وكان أول حفل مع فريق "راديو أكتيف توى" الذى قدم أغنيات

منها "Fear of a blank planet, Blackest eyes, Trains” وقدم "ميديك" "Ramla, Downfall, Of a blessed memory" أما قرار إزالة "سيلسال، حاجات بتعيش، إمشى فسكوت، أنا الكافر".

ميديك هي فرقة بروجريسيف روك تأسست عام 2005 فى القاهرة، مصر. على مر السنين

، تطورت الفرقة مع العديد من التغييرات في الأعضاء حتى وصلوا للشكل النهائى.

"راديو أكتيف توى" هي فرقة بروجرسيف روك أسسها يوسف الكناني ويوسف فهمي، ويهدف الفريق لتقديم موسيقى البروجريسيف روك فى مصر مع فرق مثل Porcupine Tree و Opeth and Tool. " قرار إزالة " هي فرقة بروغريسيف روك مستقلة من الإسكندرية، مصر، تم تشكيلها في أكتوبر 2012 من قبل "ياسين محجوب" المطرب والملحن الرئيسى.