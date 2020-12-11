الفنانة بلقيس فتحي تختار نادين نسيب نجيم لتجسيد سيرة حياتها

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نادين نسيب نجيم
لطالما كانت نادين نسيب نجيم رقماً صعباً في الدراما التمثيلية، إذ نالت جوائز عالمية بعد الأعمال الناجحة التي قامت بها منذ بداياتها ما شجع عدد كبير من الفنانين على اختيارها كبطلة لتجسيد سير حياتهم، وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الأولى في اختيارها.
وعبّرت بلقيس فتحي عن إعجابها بأداء الممثلة اللّبنانيّة نادين نسيب نجيم في مسلسل “خمس ونص” وأعمالها الأخرى.
وقالت بلقيس في مقابلة مع الإعلامي شربل راجي على محطة “سي أن أن” عربية: “أنا حابتها كتير كتير، كتير بتقنعني. رغم أي هجوم، أو رغم أي كلام ممكن يُقال عن نادين أنا بشوف إنو نادين حالة خاصة، كاريزما خاصة، جمال خاص و حضور خاص على التلفاز ، اعترض من اعترض و وافق من وافق. أنا أقنتعتني جدّاً في خمسة ونص و في المسلسلات يلي قبله”.
وأشارت بلقيس الى أنها تختار نادين نسيب نجيم لتجسيد سيرة حياتها واعتبرت أنها تجسد الجانب الدرامي من حياتها بشكل كبير.
وبدورها ردت نادين نسيب نجيم على مقابلة بلقيس قائلة: “وانا بحبك كتير ومن زمان وفخورة بنجاحك الله يوفقك عطول بلقيس”.
يذكر أن نادين تعرضت لخسائر جسيمة في منزلها وإصابة جسدية، إثر انفجار مرفأ بيروت، إلا أنها لا زالت متمسكة بالأمل على الرغم من الخوف والألم الذي شعرت به.
وفي أحد منشوراتها بعد الانفجار المشؤوم كتبت: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”.
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